Элиста, 30 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Элисте в целях исключения очередей открыли дополнительный пункт тестирования на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской поликлинике.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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Пациенты с симптомами ОРВИ могут сдать анализ в филиале медицинской организации по адресу: 27 проезд, дом 7 в течение дня с 8:00 до 20:00 мск 30 января. Затем график пункта тестирования будет уточнён.

ИА REGNUM сообщало, что жители Калмыкии стали жаловаться на очереди в пунктах тестирования на коронавирус. В связи с этим глава Калмыкии Бату Хасиков поручил минздраву принять меры, чтобы решить этот вопрос.