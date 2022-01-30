Дублин, 30 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал решение российских властей перенести район предстоящих учений Военно-морского флота России за пределы ирландской исключительной экономической зоны. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

The Illusional Ministry; (сс) Sswonk Ирландия

Как сообщалось ранее, российские ВМФ проводят серию морских учений под общим руководством главкома Николая Евменова. Цель учений — отработка действий «по защите российских национальных интересов в Мировом океане», а также «противодействие военным угрозам с морских и океанских направлений». Учения проходят в Северном, Средиземном, Охотском морях, а также в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.

Глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Ковени уведомил российскую сторону, что морские учения у берегов Ирландии не приветствуются. Ковени отметил, что получил уведомление о проведении маневров в 240 километрах от берегов Ирландии.

«На этой неделе я написал моему коллеге министру обороны России и попросил его пересмотреть решение о проведении военно-морских учений у побережья Ирландии», — сообщил Ковени.

Вечером 29 января глава МИД и Минобороны Ирландии получил ответ, что Россия учтет пожелание Ирландии и перенесет район учений за пределы ирландской исключительной экономической зоны.

«Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ», — написал Ковени.

Стоит отметить, что Ирландия не входит в военный блок НАТО.