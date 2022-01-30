Вашингтон, 30 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Дональд Трамп — экс-президент США — назвал причину кризиса вокруг Украины, указав на уступки США Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По его словам, одной из причин украинского кризиса стало представление в Европе о том, что «они могут рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку США».

«Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть … американцы делают все за нас», — отметил он на митинге в Техасе.

Ранее Трамп заявил, что властям США нужно сначала защитить страны от нелегальных мигрантов, прежде чем направлять войска в Восточную Европу.