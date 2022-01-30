Москва, , 03:00 — REGNUM Телеведущая и журналистка Ксения Собчак стала гостьей первого в 2022 году выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом Канале. Программа вышла в эфир 29 января в 23:20 по московскому времени.

Ксения Собчак Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в студию пришел российский актер Сергей Бурунов, известный благодаря исполнению ролей в таких фильмах как «Остров», «Призрак» и «Водитель для Веры». Бурунов представил мультфильм «Монстры на каникулах: Трансформация», в котором актер озвучил графа Дракулу.

Музыкальную составляющую выпуска шоу дополнило сольное выступление Anna Asti, которая недавно вышла из состава поп-группы Artik&Asti.