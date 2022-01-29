Варшава, , 22:33 — REGNUM Как сообщает польское издание Meczyki. pl, бывший главный тренер варшавской «Легии» Чеслав Михневич может возглавить национальную сборную Польши по футболу.

Также сообщается, что о назначении специалиста на пост главного тренера будет объявлено в понедельник, 31 января.

Чеслав Михневич был отправлен в отставку 24 октября 2021 года после поражение от «Пяста» со счетом 1:4 в матче двенадцатого тура польской Экстраклассы 2021/22. На данный момент «Легия» с пятью победами и пятнадцатью очками занимает лишь семнадцатое место в турнирной таблице внутреннего чемпионата.

Ранее сообщалось, что новым тренером польский сборной станет Адам Навалка, возглавлявший национальную команду с 2013 по 2018 годы. Однако стороны не пришли к соглашению из-за требований Навалки по контракту.