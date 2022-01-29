Берлин, 29 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. В Германии съезд партии «Союз 90/Зеленые» избрал Рикарду Ланг и Омида Нурипура новыми сопредседателями на смену Роберту Хабеку и Анналене Бербок. Трансляция съезда велась 29 января на сайте партии.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

Ланг набрала 75,9% голосов, Нурипур — 82,6%. Окончательные результаты голосования будут утверждены через две недели, после чего сопредседатели официально вступят в должность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе онлайн-съезда германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) был избран новый председатель этой консервативной политической силы.

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