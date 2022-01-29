Ливерпуль, Великобритания, 29 января, 2022, 21:35 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Порту» и сборной Колумбии по футболу Луис Ференандо Диас Маруланда в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля».

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Как сообщает португальский журналист Гонсалу Лопеш, «Ливерпуль» заплатит за трансфер колумбийского полузащитника 45 миллионов евро. Еще 15 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне Луиса Фернандо Диас Маруланда принял участие в восемнадцати турах португальской Примейры Лиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету колумбийца два гола в шести матчах групповой стадии.