Москва, 29 января 2022, 21:23 — REGNUM Ажиотаж в западных средствах массовой информации вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения, заявили 29 января в Министерстве иностранных дел России.
Таким образом в МИД РФ прокомментировали сюжет швейцарского телеканала SRF про «российские войска» у границы Украины.
В МИД подчеркнули, что журналисты SRF используют кроваво-красное оформление, чтобы «подогреть интерес и повысить градус паники».
Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.
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