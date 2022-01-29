Москва, , 21:23 — REGNUM Ажиотаж в западных средствах массовой информации вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения, заявили 29 января в Министерстве иностранных дел России.

МИД РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Таким образом в МИД РФ прокомментировали сюжет швейцарского телеканала SRF про «российские войска» у границы Украины.

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения — или, лучше сказать, крайней стадии маразма, — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной».

В МИД подчеркнули, что журналисты SRF используют кроваво-красное оформление, чтобы «подогреть интерес и повысить градус паники».

«Внятного ответа на поставленный вопрос публика, впрочем, не получит. Потому что дальнейшие кадры напоминают случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу «Россия, зима, военная техника», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.

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