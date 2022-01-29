Оренбург, 29 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 исцелились ещё 252 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего их насчитывается уже 101 379. А обнаружили коронавирус у 115 575 граждан с начала пандемии.

39,3% новых пациентов являются несовершеннолетними. А ещё 31% находится в возрасте от 18 до 44 лет.