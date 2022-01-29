Астана, 29 января, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который планирует подписать долгосрочные соглашения с Россией, намерен посетить Москву в середине февраля текущего года. Об этом он сам сообщил в интервью республиканскому телеканалу «Хабар-24».

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

»Я где-то в середине февраля по приглашению президента России (Владимира Путина) буду находиться с визитом в Москве», — сказал Токаев.

По его словам, лидеры двух стран подпишут «очень важные соглашения», которые связаны с долгосрочным сотрудничеством.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» заявил, что многие предприниматели Казахстана поддержали создание президентского общественно-социального фонда «Қазакстан халкына» и внесли в него деньги, но есть и те, кто этого не сделал.