Киев, 29 января, 2022, 18:54 — ИА Регнум. На Украине за минувшие сутки выявили 37 351 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 29 января сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 4 017 961.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 149 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 100 031.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 34 тыс. носителей SARS-CoV-2.