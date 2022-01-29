Берлин, 29 января, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Критика заявлений бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера (СДПГ) об украинском кризисе становится все острее. Лидер ХДС в Гамбурге Кристоф Плосс теперь требует, чтобы Шредер лишился своего поста в немецком бундестаге. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel 29 января.

Ceska strana socialne demokraticka Герхард Шредер

«Поведение Шредера просто смущает и недостойно бывшего канцлера», — отметил Плосс, подчеркнув при этом: «Если он так открыто лоббирует интересы российского государства за щедрую плату, то, по крайней мере, немецкие налогоплательщики больше не должны его поддерживать».

Член Бундестага от ХДС также сообщил: «Если сам Шредер не имеет порядочности отказаться от финансируемых за счет налогов привилегий бывшего канцлера, они должны быть отменены Бундестагом».

Другой представитель партии христиан-демократовАндреас Рёддертакже подвергает сомнению взгляды бывшего канцлера в Бундестаге. «Россия размещает крупнейшее за последние десятилетия формирование войск на границе с Украиной. Всем международным наблюдателям ясно, что Путин хочет применить насилие, чтобы изменить мировой порядок», — заявил Рёддер.

Политик отметил: «Если бывший канцлер Шредер встанет на сторону России и объявит Украину агрессором, то он нанесет урон международному авторитету Германии. И тогда возникает вполне законный вопрос о том, должны ли немецкие налогоплательщики также финансировать офис экс-канцлера».