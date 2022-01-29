Пермь, 29 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Пермском крае руководителям предприятий рекомендовано перевести на удалённый формат не меньше 30% своих работников. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, такой же процент дистанционных сотрудников должны обеспечить и руководители государственных учреждений, пишет Накануне.Ru. Эта мера будет в силе с 1 февраля.

Торговым и торгово-развлекательным центрам будет предписано осуществлять допуск посетителей только при условии использования ими масок. Как сообщало ИА REGNUM, в Прикамье растёт число новых случаев заражения коронавирусом.