Москва, 29 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Россия вошла в пятёрку стран, владеющих технологиями производства микродисплеев на органических светодиодах (OLED). Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

Собственную технологию производства OLED-микродисплеев разработал входящий в состав госкорпорации холдинг «Росэлектроника». Специалисты холдинга получили микродисплей размером 15,5×12,5 мм, выдающий изображение с разрешением 1280×1024 пикселей.

Производство OLED-микродисплеев осложняется повышенными требованиями к технологическому процессу. Для получения таких дисплеев важна точность обработки интегральной схемы и возможность нанесения многослойной структуры органических соединений толщиной не более 100 нанометров.

«Россия вошла в пятёрку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев», — заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Сахненко.

Он подчеркнул, что отечественные технологии изготовления OLED-микродисплеев защищены соответствующими патентами. Сахненко добавил, что предприятие готово выпускать до 5000 таких дисплеев в год.

Микродисплеи на органических светодиодах могут использоваться для изготовления фото и видеокамер, нашлемных видеомодулей и тепловизоров. Также такими дисплеями могут оснащаться очки виртуальной и дополненной реальности.