Анкара, , 16:01 — REGNUM К дальнейшему развитию сотрудничества с Таджикистаном готова Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции, распространенном в связи с 30-летием установления дипотношений между двумя странами.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция была и остается приверженной духу партнерства с Таджикистаном, с которым ее связывают глубоко укоренившиеся исторические и культурные узы», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество Турции и Таджикистана, которые поддерживают друг друга на многих платформах, вносит вклад в стабильность и рост благосостояния в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава РФ Владимир Путин посетит Турцию по приглашению президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.