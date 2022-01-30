Москва, 30 января, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) призвал верить в возможности самоорганизации и коллективного самоуправления, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Надеюсь, что когда-нибудь в этом зале будут верить не только в несменяемость власти как в некий волшебный рецепт от всех проблем, от всех угроз и вызовов, которые стоят перед Россией, но и верить в народ, в его могучие силы и возможности, прежде всего, в возможности самоорганизации и коллективного самоуправления — основы русской жизни на протяжении тысячелетий, как это было и в Псковской, и в Новгородской республике, вечевом праве, как это было тысячелетие в крестьянской общине, как это было в земствах и советах», — рассуждает Матвеев.

Только народ является источником власти, убежден парламентарий.