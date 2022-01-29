Салехард, 29 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе к 29 января были госпитализированы 483 пациента с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Об этом сообщает оперштаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Из них 25 находятся в тяжёлом состоянии. В том числе семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, к 28 января в регионе было 462 госпитализированных. Всего в ЯНАО обнаружили уже 70 065 заразившихся. Вылечились 61 876. Скончался от ковида 981 пациент.