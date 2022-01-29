Тюмень, 29 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Тюменской области на 29 января свободно 19,3% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего из развёрнуто 1700. Выздоровели от COVID-19 84 668 пациентов. 22 гражданина подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в регионе выявили уже 99 815 заразившихся коронавирусом.