Мельбурн, Австралия, 29 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Теннисистка из Австралии Эшли Барти одержала верх над представительницей США Даниэль Коллинз матче финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Rob Keating. robiciatennis.com Эшли Барти

Австралийка обыграла американку в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Соперницы провели на корте 1 час 27 минут. За это время Барти, являющаяся первой ракеткой мира, 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать три из пяти возможных брейк-пойнтов. Ее оппонентка, занимающая 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), подала навылет один раз, два раза ошиблась при подаче и реализовала два из четырех брейк-пойнтов.

Отметим, Эшли Барти стала первой с 1978 года австралийской теннисисткой, которая выиграла домашний турнир серии Большого шлема. В общей сложности в ее активе 15 титулов под эгидой WTA.