В Прикамье уменьшилось количество госпитализированных ковид-пациентов
Пермь, 29 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Пермском крае на утро 29 января в тяжёлом состоянии госпитализированы 163 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Сутками ранее их было 165. Уменьшилось и количество граждан, подключённых к аппаратам ИВЛ.
Всего в регионе выявили уже 179 798 заразившихся коронавирусом. Скончались от COVID-19 к 29 января 7786 человек.