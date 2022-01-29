Пермь, 29 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Пермском крае на утро 29 января в тяжёлом состоянии госпитализированы 163 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее их было 165. Уменьшилось и количество граждан, подключённых к аппаратам ИВЛ.

Всего в регионе выявили уже 179 798 заразившихся коронавирусом. Скончались от COVID-19 к 29 января 7786 человек.