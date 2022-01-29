Москва, 29 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения предусмотреть в календарном плане дни, посвященные памяти жертв геноцида, в т. ч. 27 января. Об этом сообщается 29 января на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Минпросвещения РФ в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами … в т. ч. 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, как день освобождения Красной Армией узников фашистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)», — отмечается в перечне поручений.

Срок исполнения — 1 мая, ответственный — глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.