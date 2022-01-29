Председатель калужского Заксобрания заразился «Омикроном» и ушёл на дистант
Калуга, 29 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев заразился новой коронавирусной инфекцией и теперь вынужден удалённо руководить законотворческим процессом. Об этом 28 января сам Новосельцев сообщил в социальных сетях.
Председатель калужского областного парламента призвал земляков соблюдать меры безопасности, носить маски и пользоваться антисептиком.
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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, заболеваемость коронавирусом за пять дней текущей недели увеличилась практически в два раза по сравнению с предыдущей. В настоящее время в области развёрнуто 1 350 инфекционных коек. Подготовлены резервные инфекционные койки, заключены контракты на поставку в регион медицинского кислорода, создан запас лекарственных препаратов, организованы дистанционное открытие листков нетрудоспособности, бесконтактная выписка и доставка лекарств, подготовлен резерв сотрудников для расширения штатов колл-центров и регионального телемедицинского центра.