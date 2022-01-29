Элиста, 29 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Калмыкии на утро 29 января подтверждено 525 (+25 за сутки) случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Стационарное лечение получают 313 пациентов, из них в тяжелом состоянии остаются восемь человек. На самоизоляции находятся 6412 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 36 972 случаев заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 33 121 пациент. Победить COVID-19 не смогли 773 человека.