Чита, 29 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где отмечен резкий рост заболеваемости COVID-19, введены новые ограничения. Как сообщает сегодня, 29 января, пресс-служба правительства региона речь идёт о приостановке массовых мероприятий до детей, ограничение будет действовать до 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На территории Забайкальского края с 31 января по 1 марта включительно приостановлено проведение физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, публичных и иных мероприятий, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, в том числе на открытом воздухе, с участием лиц, не достигших 18 лет, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме», — сказано в постановлении.

Образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, с 31 января необходимо ежедневно контролировать выявление по классам, группам в течение учебного дня обучающихся и работников с признаками ОРВИ, а также имеющих контакты с инфекционными больными. Ученики и учителя, которые находились в контакте с больными COVID-19, должны соблюдать режим изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 28 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 101 426 (+587 за минувшие сутки).

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