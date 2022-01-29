Красноярск, 29 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки выявлено 1387 новых случаев заражения коронавирусом. В ковидные стационары госпитализировано 232 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 184 937. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 167 543 человек, в том числе 491 за последние сутки.

Скончались ещё 20 пациентов, а всего по состоянию на 29 января, жертвами коронавируса стали 9424 жителя края.

«Под медицинское наблюдение взято 4 362 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 820 159, из них за последние сутки 16 331», — добавили в региональном оперштабе.