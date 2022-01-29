Киев, 29 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с РФ. Такое мнение высказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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"У Запада — цель стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины… Плацдарм для противостояния с РФ. Зачем им противостоять с Россией — понятно. На сегодняшний день РФ выходит на первые уровни авторитетов в мире… И они видят в этом причину тех успехов, которых Россия достигла в той же Сирии, что РФ делает на сегодняшний день на Ближнем Востоке. Это все встречает негодование… со стороны Запада», — передает его слова «112 Украина».

По его мнению, главной причиной, почему нагнетается ситуация в последнее время, — «то, что РФ обратилась с письмом о юридических гарантиях».

В конце 2021 г. РФ опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Так, Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ РФ.

США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.