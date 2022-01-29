Улан-Удэ, 29 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Власти Бурятии направили дополнительно 70,4 млн рублей на закупку бесплатных лекарств для лечащихся на дому больных с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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По словам главы минздрава Евгении Лудуповой, Бурятия остаётся в числе немногих субъектов, выделяющих на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов средства из республиканского бюджета дополнительно к федеральным деньгам.

«Это позволяет создать запас лекарственных средств и на периоды резкого роста заболеваемости, как сейчас», — отметила она.

Всего с начала пандемии в республике бесплатными лекарствами за счёт бюджета республики обеспечено около 50 тыс. местных жителей. На эти цели потрачено 87,5 млн рублей.