Горно-Алтайск, 29 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего жертвами COVID-19 в республике стали 603 человека.

Стопкоронавирус.рф В реанимации

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Выявлено за сутки 144 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Чемальском районе, где диагноз подтвердился у 30 и 28 местных жителей соответственно. Общее число случаев инфицирования за время пандемии достигло 26 514.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 43, за весь период — 23 913. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1932, за весь период — 375 408», — отметили в оперштабе.