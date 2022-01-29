Кызыл, 29 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Туве занятость коечного фонда в ковидных стационарах достигла почти 82% — занято 1060 коек из 1296. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки госпитализировано 98 пациентов с COVID-19.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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В стационарах к настоящему времени лечатся 167 детей и 138 беременных женщин. Состояние 98 больных оценивается, как тяжёлое, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в республике подтверждено 352 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Кызылский район, где выявлено 94 новых носителя. Общее число случаев инфицирования с начала года достигло 2746.

«По данным комиссии по установлению причин смертности с 1 января 2022 г. от COVID-19 умерло 5 человек», — добавили в минздраве.