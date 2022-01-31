Москва, 1 февраля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 февраля, в России вырос размер материнского (семейного) капитала, сообщает ИА REGNUM. Выплаты будут проиндексированы не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%.

Propfr.ru Семейный капитал

Для лиц, у которых право на маткапитал возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, маткапитал составит 524,5 тыс. рублей, для лиц, у которых право на него возникло до 31 декабря 2019 года включительно — также 524,5 тыс. рублей.

Маткапитал на второго ребенка вырастет до 693,1 тыс. рублей.

Размер повышения маткапитала для лиц, у которых право на выплаты возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка, составит 168,6 тыс. рублей вместо 155,5 тыс. рублей. Речь идет о случаях рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года.

Тот же индекс — 8,4% — будет применен при пересмотре размера не использованной до 1 февраля части суммы средств материнского (семейного) капитала.

Ранее в первом чтении Госдума приняла законопроект о праве отцов на материнский капитал.

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