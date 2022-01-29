Чита, 29 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 29 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 101 426 (+587 за минувшие сутки). Вместе с тем 93 218 пациентов (+148 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2362 человека (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 61 находятся в тяжёлом состоянии (-17 за сутки), 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-5 за последние сутки).

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