В Челябинской области выздоровел ещё 41 ковид-пациент
Челябинск, 29 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Челябинской области с COVID-19 справился ещё 41 человек. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе коронавирус победили уже 143 303 пациента. А заразившихся выявлено уже 162 077 человек.
Больных COVID-19 насчитывается 10 991 граждан. Скончались от ковида ещё десять человек.