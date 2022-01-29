Петропавловск-Камчатский, 29 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. На Камчатке медики выявили первые случаи заражения пациентов штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 28 января сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус

пресс-служба правительства Камчатского края «На Камчатке на данный момент у десяти заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выявлен штамм «омикрон».

За последние сутки в регионе госпитализировали 35 человек с COVID-19 (днём ранее — 37). Число заразившихся коронавирусом увеличилось на 187 человек (днём ранее — на 162).

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 в инфекционных госпиталях коечный фонд увеличили с 270 до 320.