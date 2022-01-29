Барнаул, 29 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 29 января 2022 года вакцинированы 1 264 963 (+6864 за сутки), в том числе —889 детей возрастом 12−17 лет (+181 за сутки).

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Из общего числа привитых 67 869 жителей региона получили первую прививку (+1641 за сутки).

Число полностью привитых граждан составило 1 122 670 (+4121 за сутки).

Также известно о 74 424 ревакцинированных (+1102 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал, что данных показателей ещё недостаточно для создания коллективного иммунитета. Особенно, учитывая, что многие начали вакцинацию более полугода назад.

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