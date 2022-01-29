Улан-Удэ, 29 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 223 пациента. Всего за время пандемии в республике коронавирус победили 75 738 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 85 155, из которых 47% зарегистрировано в столице региона Улан-Удэ. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 1407 человека, что вновь стало рекордом.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1074 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

По состоянию на 29 января, по медицинским наблюдением остаются 29 711 человек, контактировавших с больными COVID-19.