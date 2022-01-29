Вашингтон, 29 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден разрешил Пентагону повысить готовность американских вооруженных сил США для оказания помощи союзникам Вашингтона по НАТО в случае такой необходимости, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 28 января на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он не стал уточнять о каких государствах может идти речь, однако напомнил, что четыре члена Североатлантического альянса — Польша, Румыния, Словакия и Венгрия имеют общую границу с Украиной. Вместе с тем Милли отметил, что государства НАТО даже без учета США обладают значительной военной мощью.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Джо Байден объявил, что Вашингтон «в ближайшем будущем» перебросит американские войска на территории стран НАТО и Восточной Европы.