В Киеве прошел митинг с требованием не допустить войны с Россией
Киев, 29 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Киеве (Украина) у стен Верховной Рады прошел митинг с требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией. Об этом 29 января пишет газета «Вести.ua».
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На фоне риторики руководства страны о «возможной агрессии» России напуганные украинцы начали скупать продукты, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие, отмечают организаторы акции.
«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем это, господин президент?» — обратились митингующие к украинскому лидеру.
Киев и западные политики утверждают, что РФ сосредоточила войска на границе с Украиной. Вооруженные силы РФ, как подчеркивали в Кремле, перемещаются в пределах собственной территории, и это никого не должно волновать.
А заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, отмечали в МИД РФ.