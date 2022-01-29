Курган, 29 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Информация о смерти от COVID-19 в Курганской области десятерых детей не соответствует действительности. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии от ковида на территории региона скончались три ребёнка, пояснили в депздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о смерти десяти детей сообщил местный портал «Область45». Издание ссылалось на главного врача Курганской детской поликлиники Эдуарда Вебера.