Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Около пяти тысяч авиарейсов были отменены в США из-за приближения циклона, который принесёт с собой сильный снегопад на Восточное побережье Соединённых Штатов. Об этом 29 января свидетельствуют данные, опубликованные на портале flightaware.com.

Снегопад Iho.hu

По данным метеорологов, снежная буря затронет ряд крупных городов в восточной части США. В том числе Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон, Атланту, Шарлотт, где расположены крупные международные аэропорты. В этих городах в ночь на 29 января и днём ожидается выпадение до 45 см снега.

Уже 28 января, по данным портала, в США были отменены около 1,4 тыс. международных и внутренних авиарейсов. По состоянию на 29 января добавилось ещё 3,3 тыс. отменённых авиарейсов. Информация постоянно обновляется, не исключено, что конечное число отменённых авиарейсов возрастёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снегопаде, полностью парализовавшем работу международного аэропорта в Стамбуле.

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