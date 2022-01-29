Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 07:19 — REGNUM Не менее десяти человек пропали без вести в результате крушения пассажирской лодки у берегов Пуэрто-Рико, сообщает агентство Associated Press.

После кораблекрушения. Иван Айвазовский

По предварительной версии, лодка затонула после удара об скалу. Предполагается, что на борту могли находиться около 27 мигрантов из Доминиканской Республики. Спасти удалось 17 человек, еще десятерых пока не нашли. В настоящее время ведется спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января произошло крушение лодки у берегов американского штата Флорида. В результате трагедии без вести пропали десятки людей. Спасти удалось только одного человека.