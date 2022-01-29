Тегеран, 29 января, 2022, 07:04 — ИА Регнум. 28 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан подчеркнул, что Исламская Республика придает большое значение расширению отношений со странами Латинской Америки, в частности с Никарагуа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Амирабдоллахиан сделал эти замечания в телефонном разговоре с министром иностранных дел НикарагуаДенисом Монкадой. Стороны обсудили возможные пути углубления взаимного сотрудничества в различных областях.

Амирабдоллахиан также пригласил своего никарагуанского коллегу посетить Тегеран с рабочим визитом.

«К счастью, политические отношения между двумя странами находятся в хорошем состоянии, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем еще сильнее расширить экономическое сотрудничество», — подчеркнул министр иностранных дел Ирана.

Глава МИД Ирана также поздравил Даниэля Ортегу и Сандинистский фронт освобождения с победой на ноябрьских президентских выборах в Никарагуа и заявил, что Тегеран готов к дальнейшему расширению взаимоотношений с Манагуа.

Министр иностранных дел Никарагуа, со своей стороны, заявил, что две страны достигли договорённостей в экономическом, медицинском, научном, технологическом и промышленном секторах, отметив, что Манагуа готов выполнить их в ближайшее время.