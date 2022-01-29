Тегеран, , 07:36 — REGNUM 28 января главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани провёл переговоры с Энрике Морой, европейским представителем на переговорах в Вене. Впоследствии к ним также присоединились представители европейской тройки (Великобритания, Франция и Германия). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Багери Кяни Mostafa Asgari

Багери Кани отправился во Дворец Кобург в Вене (Австрия), чтобы обсудить возобновление ядерной сделки 2015 года и отмену антииранских санкций с европейском представителем, а затем с другими высокопоставленными участниками переговоров.

Глава иранской делегации также провел двусторонние переговоры с постоянным представителем России при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым на отдельном заседании. Переговоры проводятся с целью окончательной доработки проекта текста для достижения консенсуса и принятия соответствующих мер по нерешенным вопросам.

Восьмой раунд переговоров в Вене стартовал 12 декабря 2021 года. На сегодняшний день переговорные группы проводят обсуждения по проверке шагов Запада по отмене санкций и предоставлению гарантий, позволяющих избежать потенциального выхода из СВПД. Подавляющее большинство делегаций придерживаются мнения, что переговоры продвигаются вперед, несмотря на сложности по некоторым вопросам.