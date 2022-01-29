Тегеран, , 07:11 — REGNUM 28 января посол Ирана и заместитель постоянного представителя при Организации Объединенных Наций Захра Эршади осудила военную операцию Соединенных Штатов на сирийской земле, призвав международное сообщество проложить путь к отмене антисирийских санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Эршади выступила на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, предупредив, что нынешнее положение в провинции Аль-Хасака является следствием военного присутствия иностранных сил, в частности США, в пострадавшей от войны стране и свободного перемещения террористических групп, которые сеют хаос в Ираке, Сирии и других странах, что угрожает международному миру и безопасности.

«Учитывая угрозы, создаваемые боевиками для безопасности и стабильности региона, Совет Безопасности должен в приоритетном порядке рассмотреть вопрос об их репатриации», — отметила Эршади.

По ее словам, борьба с терроризмом не должна использоваться в качестве предлога для нарушения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Что касается страданий сирийского народа, посол Ирана подчеркнул необходимость серьезных усилий по отмене односторонних санкций в отношении арабского государства.