Тегеран, 29 января, 2022, 07:09 — ИА Регнум. 28 января главный тренер сборной Ирана по футболу Драган Скочич заявил, что его контракт с Исламской Республикой продлится до 2023 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Скочич сделал такое заявление по итогам победы национальной сборной над Ираком, которая квалифицировала Иран на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Я знал, что должен проявить себя как тренер. Дальнейшее продление контракта зависит от успехов сборной Ирана», — отметил Скочич, подчеркнув: «Я планирую внести свой вклад в достижения команды на чемпионате мира».

Ранее сборная Ирана по футболу обыграла Ирак со счетом 1:0, успешно пройдя квалификацию на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Скочич подчеркнул, что он очень рад, что сборная Ирана прошла квалификацию на чемпионат мира, поздравив иранский народ с национальной победой.