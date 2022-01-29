Тбилиси, , 07:10 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично объявила, что она давно не общалась с олигархом и бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили, сообщает 28 января грузинский телеканал «TV Пирвели».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Зурабишвили, она был готова поговорить с Иванишвили об общем соглашении об установлении национального согласия в стране, но олигарх сказал ей, что он не занимается политикой и поэтому эта встреча не состоялась.

«Я откровенно отвечу, что у меня не было никаких отношений с господином Иванишвили почти полтора года. Я скажу вам, что у меня было желание объяснить ему этот процесс, но он ответил, что я больше не занимется политикой. Я заранее не говорила, что именно это будет обсуждаться, но разговор не состоялся», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что миллиардер Бидзина Иванишвили занимал пост премьер-министра Грузии в 2012—2013 годах и до 2021 являлся главой правящей партии «Грузинская мечта».