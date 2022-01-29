Ханой, , 04:21 — REGNUM Первая партия из 12 учебно-боевых самолетов (УБС) Як-130 прибыла во Вьетнам. Об этом 29 января сообщает ТАСС.

Учебно-боевой самолёт Як-130 Mil.ru

Партия из трёх самолётов Як-130 прибыла во Вьетнам в конце 2021 года. Всего в России правительством Вьетнама было заказано 12 учебно-боевых истребителей Як-130. Предположительно, самолёты были доставлены на вьетнамский аэродром Фукат в городе Куинён провинции Биньдинь. Подробности поставки не уточняются.

Самолёты Як-130 были построены для Вьетнама Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации Ростех). Контракт на закупку не менее 12 УБС Як-130 был подписан в 2019 году, сумма сделки составляет более 350 млн долларов.

Вьетнам стал пятой страной-получателем российских истребителей Як-130, после Алжира, Бангладеш, Мьянмы и Лаоса. Эскадрилья самолётов российского производства заменит устаревшие L-39 чехословацкой постройки, которые поставлялись во Вьетнам с 80-х годов.

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