Вашингтон, 29 января 2022, 04:18 — REGNUM В США из-за неблагоприятных погодных условий ещё на сутки, на 29 января, перенесли запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с итальянским спутником COSMO-SkyMed. Об этом сообщается на сайте SpaceX.
Время предполагаемого запуска сохраняется прежнее — 18:11 по времени Восточного побережья США (02:11 мск 30 января).
Радиолокационный спутник COSMO-SkyMed принадлежит Итальянскому космическому агентству и предназначен для мониторинга земной поверхности. В декабре 2020 года аналогичный спутник был выведен на орбиту российской ракетой-носителем «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-МТ».
Как сообщало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя Falcon-9 американской компании SpaceX, который должен был состояться 27 января с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (США), перенесли на сутки из-за плохой погоды.
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