Лондон, 29 января, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным намерен провести в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с целью призвать российского лидера начать дипломатический диалог по ситуации вокруг Украины. Об этом 28 января сообщила пресс-секретарь канцелярии главы британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Уточняется, что Джонсон «решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания» с целью избежать кровопролития в Европе.

Премьер-министр Великобритании намерен в ходе предстоящего разговора с президентом РФ особо отметить необходимость для России отступить от планов по эскалации военного конфликта и вступить в диалог по дипломатической линии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что на данный момент от властей Великобритании не поступало официального запроса на разговор президента России Владимира Путина с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.