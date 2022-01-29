Оттава, 29 января, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Россия официально запросила объяснений у Канады в связи с появлением информации о подготовке нацистских бандформирований на Украине канадскими инструкторами. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», — цитирует дипломата РИА Новости.

Степанов добавил, что пока официальные лица Канады не реагируют на происходящее. Они, по его словам, делают вид, что проводят собственное расследование. Дипломат выразил мнение, что пока канадские власти пытаются понять, как такое могло произойти. Тем не менее каких-либо объяснений от канадской стороны пока не поступало.

Посол подчеркнул, что подготовленные канадскими инструкторами украинские каратели отправляются в Донбасс, где убивают людей. В связи с этим он потребовал от Канады объяснений по вопросу подготовки нацистских боевиков на Украине.