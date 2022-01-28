Осло, 29 января, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую во второй раз выдвинули кандидатом на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил 28 января её советник Франак Вячорка в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

Вячорка уточнил, что Тихановскую выдвинули кандидатом на Нобелевскую премию мира в 2022 году норвежские депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен. Как пояснил советник экс-кандидата в президенты Белоруссии, Тихановская стала кандидатом на получение награды за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу.

Напомним, в 2021 году Тихановскую выдвигал кандидатом на получение Нобелевской премии мира депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль. Экс-кандидат в президенты Белоруссии награду не получила.

Выборы главы государства состоялись в Белоруссии в августе 2020 года, на них одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Тихановская, выдвигавшаяся кандидатом от оппозиции, заняла второе место, однако отказалась признавать итоги голосования и в итоге покинула страну. В настоящее время экс-кандидат в президенты Белоруссии из-за рубежа призывает к решительным действиям против режима Лукашенко.